L' aviazione d' affari è ripartita Ma noi la respingiamo al grido di roba da ricchi

(Di lunedì 17 maggio 2021) C'è un indicatore economico rapidissimo il cui andamento, dal dopoguerra a oggi, precede le riprese come le crisi. E' l'd', ovvero quel settore aeronautico composto dai jet privati o delle aziende che serve per spostare persone rapidamente consentendo loro di arrivare puntuali in luoghi altrimenti raggiungibili soltanto con lunghi viaggi e senza poter contare su riservatezza e connettività continua. Ebbene, anche questo comparto, che rappresenta il 4,5% di tutta l'nel mondo, ha una sua importante industria, i suoi saloni di riferimento e naturalmente genera un traffico aereo che si può tenere sotto controllo: più movimenti significano più Pil per le regioni dalle quali i jet decollano e atterrano, ma anche più centri di assistenza e politiche fiscali non punitive, più posti di lavoro e benessere generato. ...