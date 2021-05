L'Austria respinge al confine i turisti italiani (Di lunedì 17 maggio 2021) Al confine con l'Austria circa un centinaio di cittadini italiani sono stati respinti dalla polizia Austriaca al confine di Sillian - Arnbach località del Tirolo che confina con l'Alta Val Pusteria in ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) Alcon l'circa un centinaio di cittadinisono stati respinti dalla poliziaca aldi Sillian - Arnbach località del Tirolo che confina con l'Alta Val Pusteria in ...

Ultime Notizie dalla rete : Austria respinge L'Austria respinge al confine i turisti italiani Le restrizioni di Vienna in vigore fino al 18 maggio Il motivo del respingimento avvenuto nel pomeriggio di sabato è legato alle restrizioni di viaggio che, a differenza dell'Italia, in Austria ...

Austria: Kurz indagato per falso in commissione inchiesta Kurz - in una prima reazione - respinge le accuse ed esclude dimissioni. "E' diventato un metodo - afferma - creare nelle commissioni d'inchiesta un clima avvelenato e distorcere le parole". .

Turisti italiani respinti al confine con l'Austria AGI - Agenzia Italia L'Austria respinge al confine i turisti italiani Le motivazioni della polizia tirolese: “un numero estremamente elevato di persone che non aveva motivo di ingresso è stato respinto al confine o l’ingresso dall’Italia è stato rifiutato”.

Austria misure anticovid-19, 100 turisti italiani respinti dalla polizia al confine, “Non avevano motivo d’ingresso” Sono 100 i turisti italiani che sono stati respinti al confine con l’Austria dalla Polizia. La Polizia austrica ha adottato il provvedimento motivandolo come misura anticovid-19. I 100 turisti italian ...

