Laura Pausini | la festa in famiglia per i 47 anni

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il Coronavirus, ancora, non permette grandi riunioni familiari, feste private o celebrazioni. Eppure, nell’anno straordinario che l’ha vista vincere un Golden Globe e sfiorare l’Oscar, Laura Pausini è riuscita ad avere il proprio compleanno. «Oggi ho ricevuto una sorpresa meravigliosa», ha scritto su Instagram, pubblicando diverse foto della giornata di domenica, quando «I miei genitori sono venuti a festeggiarmi e come vedete ero felice come una bambina. È stata una giornata da ricordare», ha continuato la cantante, che nelle immagini affidate ai social appare sorridente, davanti ad una torta azzurra, intarsiata d’oro, con i genitori accanto, il marito e la figlia Paola a completare il quadro.

