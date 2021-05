Laura Pausini “felice come una bambina” per la sorpresa E si vede | le foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non ha bisogno di presentazioni ma, che è una delle cantanti italiane più amate e seguite anche all’estero ma questo per lei è stato un anno straordinario dal punto di vista lavorativo. Non solo la soddisfazione di aver vinto un Golden Globe ma anche quella di aver sfiorato l’Oscar per la migliore canzone con “Io sì/Seen”, che fa parte della colonna sonora del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé diretto da Edoardo Ponti, con Sophia Loren. Alla fine il pezzo è stato battuto da Fight for You dal film Judas and the Black Messiah ma in ongi caso quella degli Oscar è stata un’esperienza “irripetibile”, per, che ha poi commentato la mancata vittoria su Instagram, dove ha ringraziato coloro che hanno preso parte al progetto e che le hanno permesso di cantare sul palco dell’Academy....