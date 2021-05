LATI, finanziamento da 7,5 milioni da UniCredit con garanzia SACE (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – LATI Industria Termoplastici, società varesina attiva nel comparto gomma e plastica, ha ricevuto un finanziamento da 7,5 milioni di euro da UniCredit e garantito da SACE tramite garanzia Italia. Il finanziamento, il primo ESG-linked in Lombardia, è caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al borrower che verrà applicato alle linee ESG-linked con una pricing grid in funzione delle future certificazioni del rating ESG e della presenza di rating ESG certificato Ecovadis. Il financing package, spiega una nota, è composto da un finanziamento bilaterale a 6 anni pari a 6,250 milioni di euro, assistito da garanzia Italia di SACE dedicata ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –Industria Termoplastici, società varesina attiva nel comparto gomma e plastica, ha ricevuto unda 7,5di euro dae garantito datramiteItalia. Il, il primo ESG-linked in Lombardia, è caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al borrower che verrà applicato alle linee ESG-linked con una pricing grid in funzione delle future certificazioni del rating ESG e della presenza di rating ESG certificato Ecovadis. Il financing package, spiega una nota, è composto da unbilaterale a 6 anni pari a 6,250di euro, assistito daItalia didedicata ...

Advertising

UniCredit_IT : #UniCredit4Business: #UniCredit ha erogato un finanziamento #ESG-linked a favore di LATI Industria Termoplastici S.… - finance_commu : UniCredit eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a LATI Industria Termoplastici - - univaservizi : RT @Univa_Stampa: La plastica varesina continua a investire in sostenibilità. @UniCredit_IT eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a… - GandiniV : RT @Univa_Stampa: La plastica varesina continua a investire in sostenibilità. @UniCredit_IT eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a… - giovissi : RT @Univa_Stampa: La plastica varesina continua a investire in sostenibilità. @UniCredit_IT eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a… -