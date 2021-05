L’arte per salvare l’Oreto, “Così ci riprendiamo il nostro fiume” (Di lunedì 17 maggio 2021) La rete di artisti che si è costituita all’interno del “Comitato promotore per il Contratto di fiume e di costa dell’Oreto” lancia quest’anno la prima edizione di “Oreto d’Arte”, estemporanea su “Suoni, voci, immagini, sensazioni e respiri dell’Oreto”. La manifestazione sarà realizzata in tre date diverse e in tre luoghi significativi del percorso dell’Oreto: il 23 maggio ad Altofonte (fiumelato di Meccini), il 30 maggio a Palermo (foce del fiume) e il 6 giugno a Pioppo (fiume Sant’Elia): tre domeniche all’insegna delL’arte sulle sponde dell’Oreto e in mezzo alla gente, con gli artisti che contaminano la loro arte col bello e il brutto attorno al fiume: dalle 9 alle 17 si susseguiranno esibizioni di musicisti, attori, ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 17 maggio 2021) La rete di artisti che si è costituita all’interno del “Comitato promotore per il Contratto die di costa del” lancia quest’anno la prima edizione di “Oreto d’Arte”, estemporanea su “Suoni, voci, immagini, sensazioni e respiri del”. La manifestazione sarà realizzata in tre date diverse e in tre luoghi significativi del percorso del: il 23 maggio ad Altofonte (lato di Meccini), il 30 maggio a Palermo (foce del) e il 6 giugno a Pioppo (Sant’Elia): tre domeniche all’insegna delsulle sponde dele in mezzo alla gente, con gli artisti che contaminano la loro arte col bello e il brutto attorno al: dalle 9 alle 17 si susseguiranno esibizioni di musicisti, attori, ...

Advertising

regionetoscana : #ScoprilaToscana L'#Abbazia di #MonteOlivetoMaggiore si erge imponente tra le campagne delle #CreteSenesi. Fondata… - AlpitourWorld : Non solo un’estate italiana, ma grazie a #vaccinazioni e #GreenPass tornano le prenotazioni, anche da e per l'este… - meb : Il nostro mare è sempre più pulito e vivibile: siamo arrivati a 201 #BandiereBlu e a 416 spiagge con il mare crista… - EmergenzaH24 : RT @periodicodaily: Gli Eroi del quotidiano: Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri #cultura #arte #armadeicarabinieri - periodicodaily : Gli Eroi del quotidiano: Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri #cultura #arte #armadeicarabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte per Vino per l'arte: la Madonna del latte di Murillo restaurata dal Vino Civitas FIRSTonline