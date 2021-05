L’appello di sindaco | presidente della Provincia e società | “Mercoledì tifiamo Atalanta nel rispetto delle regole”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 maggio 2021) A due giorni dalla finale di Tim Cup, ilGianfranco Gafforelli, ildi Bergamo Giorgio Gori e lanerazzurra si rivolgono ai tifosi atalantini con un comunicato-appello congiunto “sera l’scende in campo a Reggio Emilia per coronare l’ennesima fantastica stagione sportiva: con un turno di anticipo e per il terzo anno consecutivo è già stata centrata la qualificazione alla Champions League. Avremmo voluto goderci ogni vittoria nel Gewiss Stadium, avremmo voluto andare in trasferta a Liverpool, ad Amsterdam, a Madrid, ma un nemico invisibile, quanto devastante, ce lo ha impedito.sera alcune centinaia di tifosi nerazzurri potranno entrare al Mapei Stadium di Reggio Emilia per assistere ...