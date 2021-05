L’annuncio ufficiale che spegne le speranze di Juventus e Milan (Di lunedì 17 maggio 2021) Juventus e Milan devono arrendersi: L’annuncio ufficiale spegne le speranze dei due club italiani, il talento va in Bundesliga Juventus e Milan devono rassegnarci: non c’è l’Italia nel futuro di Fabio Blanco. Il 17enne di Almeria, con il contratto in scadenza con il Valencia, andrà a dimostrare il suo talento in Bundesliga. E’ l’Eintracht Francoforte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021)devono arrendersi:ledei due club italiani, il talento va in Bundesligadevono rassegnarci: non c’è l’Italia nel futuro di Fabio Blanco. Il 17enne di Almeria, con il contratto in scadenza con il Valencia, andrà a dimostrare il suo talento in Bundesliga. E’ l’Eintracht Francoforte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

xravenives : ho bisogno di notizie certe non sarò tranquilla finché netflix non fa l'annuncio ufficiale - Andrea71048041 : @jspetruzisback @MassMing Sarebbe il colpo finale, però l'annuncio ufficiale lo dovrebbe dare Gasperini alla fine d… - xartaddicted : @losaibenissimo eh nooo ancora non ha fatto l’annuncio ufficiale ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? La casa di carta: terminate le riprese della stagione 5, l’annuncio ufficiale - DSss79 : RT @elreygiovannino: ??| La decisione di #Zidane di lasciare il Real Madrid è definitiva e non cambierà idea. L'annuncio ufficiale è attes… -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio ufficiale Ibrahimovic salta l'Europeo: l'annuncio ufficiale Tutto Juve