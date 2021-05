L’annuncio di Speranza: «Da mercoledì il coprifuoco si sposta alle 23» (Di lunedì 17 maggio 2021) Con un post su Facebook, il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che dal prossimo decreto, in vigore da mercoledì, il coprifuoco sarà spostato dalle 22 alle 23. “La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo. Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l’attenzione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Con un post su Facebook, il ministro della Salute, Roberto, annuncia che dal prossimo decreto, in vigore da, ilsaràto d2223. “La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo. Graziemisure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l’attenzione ...

Advertising

CarlaConsonni : RT @galatacla: 12 MENO UNO Avrebbe potuto sostituire Giuda prima dell'#Ascensione. Non l'ha fatto, x ricordare che il fallimento appartiene… - smileanyway0 : @AngelsOfLove12 Ho i brividi...non vedo l'ora che dicano a tutti nel mondo 'È FINITA!!!' accendo la tv ogni giorno… - bigimauro : RT @galatacla: 12 MENO UNO Avrebbe potuto sostituire Giuda prima dell'#Ascensione. Non l'ha fatto, x ricordare che il fallimento appartiene… - Cri_Pinna : RT @galatacla: 12 MENO UNO Avrebbe potuto sostituire Giuda prima dell'#Ascensione. Non l'ha fatto, x ricordare che il fallimento appartiene… - paoloigna1 : RT @galatacla: 12 MENO UNO Avrebbe potuto sostituire Giuda prima dell'#Ascensione. Non l'ha fatto, x ricordare che il fallimento appartiene… -