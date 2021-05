La tragica situazione dei lavoratori stagionali agricoli in giro per l’Europa (Di lunedì 17 maggio 2021) Inaceitável. È stato questo il giudizio del presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo da Sousa sul focolaio scoppiato tra i lavoratori delle aziende agricole a Odemira, cittadina di 26mila abitanti nella regione dell’Alentejo, a 200 chilometri da Lisbona, dove il tasso di positività ha raggiunto la media a 14 giorni di 120 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Non è un caso che sia successo nella città più estesa del Paese, ricca di campi e tenute, dove arrivano molti lavoratori dall’Est asiatico (soprattutto da India, Nepal e Thailandia), che durante la stagione della raccolta girano per i Comuni in cerca di lavoro e alloggiano stipati in baracche dove il distanziamento sociale è impossibile da tenere. «Non serve lottare per avere più diritti per i portoghesi e per gli europei quando abbiamo persone che lavorano in Europa in condizioni ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 maggio 2021) Inaceitável. È stato questo il giudizio del presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo da Sousa sul focolaio scoppiato tra idelle aziende agricole a Odemira, cittadina di 26mila abitanti nella regione dell’Alentejo, a 200 chilometri da Lisbona, dove il tasso di positività ha raggiunto la media a 14 giorni di 120 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Non è un caso che sia successo nella città più estesa del Paese, ricca di campi e tenute, dove arrivano moltidall’Est asiatico (soprattutto da India, Nepal e Thailandia), che durante la stagione della raccolta girano per i Comuni in cerca di lavoro e alloggiano stipati in baracche dove il distanziamento sociale è impossibile da tenere. «Non serve lottare per avere più diritti per i portoghesi e per gli europei quando abbiamo persone che lavorano in Europa in condizioni ...

