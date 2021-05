La Storia del PC Gaming: un progetto tutto italiano volto a raccontare l'evoluzione del medium (Di lunedì 17 maggio 2021) Intel e Videogames Party hanno unito le forze per un progetto cultural-pop con grandi ospiti coinvolti: La Storia del PC Gaming è un progetto tutto italiano che si propone di raccontare spaccati di vita vissuta dei gamer italiani. Al fine di celebrare gli anni e i decenni che hanno visto lo sviluppo della nostra passione nel nostro Paese, tanti nomi importanti del panorama italiano hanno contribuito con aneddoti, racconti e video. Tra questi, Andrea "Gorman" Minini Saldini (direttore di IGN), Stefano Silvestri (Direttore di Eurogamer Italia e Responsabile della sezione eSport della Gazzetta dello Sport), Alessandro "Stermy" Avallone (Esports World Champion, Co-Founder & CGO di FACEIT), Roberto Buffa (Responsabile di Gametime), Paolo Corsini ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Intel e Videogames Party hanno unito le forze per uncultural-pop con grandi ospiti coinvolti: Ladel PCè unche si propone dispaccati di vita vissuta dei gamer italiani. Al fine di celebrare gli anni e i decenni che hanno visto lo sviluppo della nostra passione nel nostro Paese, tanti nomi importanti del panoramahanno contribuito con aneddoti, racconti e video. Tra questi, Andrea "Gorman" Minini Saldini (direttore di IGN), Stefano Silvestri (Direttore di Eurogamer Italia e Responsabile della sezione eSport della Gazzetta dello Sport), Alessandro "Stermy" Avallone (Esports World Champion, Co-Founder & CGO di FACEIT), Roberto Buffa (Responsabile di Gametime), Paolo Corsini ...

