La squadra italiana femminile trionfa al Campionato europeo di marcia per Nazioni

AGI - Si è aperto con un trionfo della squadra italiana nella 35 chilometri femminile il Campionato europeo di marcia per Nazioni. Sulle strade di Podebrady in Repubblica Ceca, argento per Eleonora Giorgi e bronzo per Lidia Barcella. Ad imporsi sulla nuova distanza della marcia introdotta a livello mondiale è stata la greca Antigoni Drisbioti che ha concluso in 2 ore 49'55. Giorgi, bronzo iridato della 50 km a Doha nel 2019, dopo essere stata al comando nei primi dieci chilometri, è entrata in crisi nella parte centrale della gara per poi riuscire a rimontare nei chilometri conclusivi e risalire fino al secondo posto (2h51'05). Molto buona la prestazione di Barcella che ha abbassato di quasi sette minuti il precedente primato personale portandolo a 2h51'50.

