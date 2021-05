La spinosa questione del Mar Cinese Meridionale fra Giappone, Cina e Vietnam (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Giappone è un Paese insulare lungo e stretto da nord a sud e più stretto da est a ovest. La sua superficie terrestre (377.975 chilometri quadrati) è poco più grande di quella dello Stato italiano. Si affaccia sull’Oceano Pacifico a est e guarda agli Stati Uniti d’America a est attraverso l’oceano; a ovest si confronta con Cina, Repubblica Popolare Democratica di Corea (Nord) e Repubblica di Corea (Sud), nonché con la Federazione Russa per via mare ma senza profondità strategica. L’ascesa del Giappone moderno durante la Restaurazione Meiji lo ha elevato a quel tempo “come fondamento di tutte le nazioni asiatiche” e ha aperto molteplici sbocchi politico-militari e diffuso il prestigio del Paese in tutte le direzioni. In ciò manifestando l’intenzione del Giappone di attraversare il suo arcipelago ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilè un Paese insulare lungo e stretto da nord a sud e più stretto da est a ovest. La sua superficie terrestre (377.975 chilometri quadrati) è poco più grande di quella dello Stato italiano. Si affaccia sull’Oceano Pacifico a est e guarda agli Stati Uniti d’America a est attraverso l’oceano; a ovest si confronta con, Repubblica Popolare Democratica di Corea (Nord) e Repubblica di Corea (Sud), nonché con la Federazione Russa per via mare ma senza profondità strategica. L’ascesa delmoderno durante la Restaurazione Meiji lo ha elevato a quel tempo “come fondamento di tutte le nazioni asiatiche” e ha aperto molteplici sbocchi politico-militari e diffuso il prestigio del Paese in tutte le direzioni. In ciò manifestando l’intenzione deldi attraversare il suo arcipelago ...

