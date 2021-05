La rivoluzione del silenzio

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sei in fila al supermercato e ti guardi intorno. Sei circondata da snack di ogni tipo: sono stati posizionati lì da uno o più esperti di shelf marketing, i quali sanno perfettamente cosa sei incline a comprare mentre aspetti e hai il carrello pieno e fai pensieri cattivi e sanguinari su quella che ti sta davanti. Ti si ferma lo sguardo su un pacchetto di patatine al wasabi e ti chiedi come sia possibile che al mondo esista gente che mangia il wasabi, e dopo che hai provato un profondo ma innocuo disgusto ti scappa da ridere, e allora smetti di pensare a come uccidere il bradipo che ti precede e scrivi un tweet su questo che ti sembra un fatto obbrobrioso ma prima ancora ridicolo, su quest’uso che abbiamo di complicare il pane (o le patatine) e peggiorarlo, e che ti dà l’occasione per ricordare una splendida Fran Lebowitz: “La gente cucina e mangia da migliaia di anni, dev’esserci un ...