La psicologia dei mercati finanziari (Di lunedì 17 maggio 2021) Un mercato finanziario può essere definito come un luogo di contrattazione e di scambio. Negli ultimi anni i mercati finanziari si sono evoluti e sono diventati telematici, ovvero delle piattaforme informatiche impiegate per svolgere la compravendita di questi metodi finanziari. Si può tranquillamente affermare che sono terminati i tempi in cui si andava in borsa per fare trading a un'asta perché, oggigiorno, è possibile fare trading nei mercati direttamente dal divano di casa in totale sicurezza dal proprio smartphone, come confermano anche gli esperti di AbileTrader.com. Questi sistemi, quindi, permettono che avvenga l'incontro tra compratore e venditore che svolgono delle contrattazioni, il cui oggetto sono azioni, obbligazioni e così via. Esistono, però, tantissimi elementi che influenzano i ...

