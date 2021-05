La polizia ha messo fuori uso l’80% dello streaming pirata in Italia (Di lunedì 17 maggio 2021) Da settimana scorsa il “pezzotto” non funziona più nelle case di oltre 1,5 milioni di Italiani. La pirateria digitale veicolata tramite streaming, e nello specifico Iptv, in queste ore ha subito un colpo senza precedenti. Con l’Operazione Black Out, avviata negli scorsi giorni, più di 200 specialisti provenienti da undici compartimenti regionali della polizia postale hanno smantellato in diciotto province una “complessa infrastruttura criminale, sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico“. In pratica, come riporta la polizia, “è stato azzerato l’80% del flusso illegale delle Ip tv in Italia“ Una rete nazionale di streaming pirata La polizia postale e delle comunicazioni diversi mesi fa aveva individuato una infrastruttura ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) Da settimana scorsa il “pezzotto” non funziona più nelle case di oltre 1,5 milioni dini. La pirateria digitale veicolata tramite, e nello specifico Iptv, in queste ore ha subito un colpo senza precedenti. Con l’Operazione Black Out, avviata negli scorsi giorni, più di 200 specialisti provenienti da undici compartimenti regionali dellapostale hanno smantellato in diciotto province una “complessa infrastruttura criminale, sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico“. In pratica, come riporta la, “è stato azzeratodel flusso illegale delle Ip tv in“ Una rete nazionale diLapostale e delle comunicazioni diversi mesi fa aveva individuato una infrastruttura ...

distrvxione : MI HA MESSO NEI GENERALI. #DENUNCIA #POLIZIA #CENTODODICI - Lordskary : E alla polizia ho solo messo la pulce nell'orecchio. Domani mattina si passa all'intendenza di finanza che non stan… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Incendio nel primo pomeriggio di oggi alla #Spezia dove due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in località Gag… - infoitinterno : Folla lo accusa 'sei pedofilo', picchiato e messo in un cassonetto - La polizia lo salva dal linciaggio, accusato d… - trotta_michele : @elevisconti A me basta basarmi sul diritto internazionale. È chiaro chi sono gli occupanti. È chiaro chi ha messo… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia messo Guida in stato di ebbrezza: è valido l'avviso orale della facoltà di assistenza legale? ... esplicitando anche le ragioni per le quali l'avviso non è stato messo per iscritto. Questo in ... purché il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della Polizia ...

Ubriaco fradicio sfreccia contromano tra le vie del centro: alcol 8 volte il limite Si è messo al volante completamente ubriaco, sfrecciando contromano tra le vie del centro. È successo sabato a Schio: ad allertare la polizia locale, poco dopo le 19.30, è stato un cittadino, segnalando ...

Controlli rafforzati nel fine settimana Questure sul web In gita con tre amici, il giovane all’improvviso è caduto nel vuoto e si è abbattuto sulla banchina Precipita da un ponte mentre si sta scattando un selfie: grave 31enne. Immediati i soccorsi e il ricovero in codice rosso nella terapia intensiva ...

La torre dei media che esplode Credits: ANSA La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 181 (di cui 52 bambini) e i feriti a circa 1.100. Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in total ...

... esplicitando anche le ragioni per le quali l'avviso non è statoper iscritto. Questo in ... purché il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della...Si èal volante completamente ubriaco, sfrecciando contromano tra le vie del centro. È successo sabato a Schio: ad allertare lalocale, poco dopo le 19.30, è stato un cittadino, segnalando ...Precipita da un ponte mentre si sta scattando un selfie: grave 31enne. Immediati i soccorsi e il ricovero in codice rosso nella terapia intensiva ...La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 181 (di cui 52 bambini) e i feriti a circa 1.100. Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in total ...