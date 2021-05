La più forte lanciatrice del martello al fianco di Malagò al Coni. Momento storico (Di lunedì 17 maggio 2021) Silvia Salis, la più forte lanciatrice del martello nella storia dell'atletica italiana, è stata appena eletta vicepresidente vicaria di Giovanni Malagò al Coni. Ed è un Momento storico, non solo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Silvia Salis, la piùdelnella storia dell'atletica italiana, è stata appena eletta vicepresidente vicaria di Giovannial. Ed è un, non solo ...

La più forte lanciatrice del martello al fianco di Malagò al Coni. Momento storico Silvia Salis, la più forte lanciatrice del martello nella storia dell'atletica italiana, è stata appena eletta vicepresidente vicaria di Giovanni Malagò al Coni. Ed è un momento storico, non solo perché Silvia è donna ...

Silvia Salis, la più forte lanciatrice del martello nella storia dell'atletica italiana, è stata appena eletta vicepresidente vicaria di Giovanni Malagò al Coni. Ed è un momento storico, non solo perché Silvia è donna ...