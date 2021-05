La pioggia di petali di rosa al Pantheon non ci sarà

Leggi su funweek

(Di lunedì 17 maggio 2021) per il secondo anno consecutivo Domenica 23 maggio 2021 ore 10,30: S. Messa della Solennità di Pentecoste presieduta dall’Arciprete mons. Daniele Micheletti e animata dal coro della Basilica diretto dal M° don Michele Faustino Loda. E’ sospesa anche per questo anno la tradizionale caduta deidi rose per opportunità prudenziali di salute pubblica. Per consentire la partecipazione anche ai fedeli, la funzione liturgicatrasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook e qui, sul sito ufficiale della Basilica di Santa Maria ad Martyres. Funweek.