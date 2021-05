La “pazza” assunta in nero e le altre bugie di Angelini: la solita doppia morale della sinistra (Di lunedì 17 maggio 2021) Com’è strana certa sinistra. Fa la morale a tutti e poi molto spesso sono i primi a non rispettare le regole e l’etica. In un batter d’occhio la trasmissione “Propaganda Live” di La7 si è ritrovata coinvolta in due casi che hanno creato una bufera sul lato dei diritti delle donne che tanto millantano e sul lato dei diritti dei lavoratori, i rider in particolare. Del 2 di picche la giornalista Rula Jebreal ha dato a Zoro e ai suoi si è già detto nella scorsa settimana. Adesso a tenere banco è il caso Roberto Angelini, il quale aveva detto che una rider del suo ristorante, definita “pazza incattivita dalla vita”, lo aveva “tradito” e denunciato alla Finanza, portandolo a dover pagare una multa di 15mila euro per lavoro in nero. Ma la verità è un’altra e ora questa vicenda assume contorni ancora più ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) Com’è strana certa. Fa laa tutti e poi molto spesso sono i primi a non rispettare le regole e l’etica. In un batter d’occhio la trasmissione “Propaganda Live” di La7 si è ritrovata coinvolta in due casi che hanno creato una bufera sul lato dei diritti delle donne che tanto millantano e sul lato dei diritti dei lavoratori, i rider in particolare. Del 2 di picche la giornalista Rula Jebreal ha dato a Zoro e ai suoi si è già detto nella scorsa settimana. Adesso a tenere banco è il caso Roberto, il quale aveva detto che una rider del suo ristorante, definita “incattivita dalla vita”, lo aveva “tradito” e denunciato alla Finanza, portandolo a dover pagare una multa di 15mila euro per lavoro in. Ma la verità è un’altra e ora questa vicenda assume contorni ancora più ...

Advertising

StefanoFeltri : I controlli della Finanza e la «pazza» assunta in nero: tutte le bugie di Angelini - moro_thomas : RT @deidesk: So proprio inclusivi a Propaganda: da Bibi Netanyahu al lavoro nero | I controlli della Finanza e la «pazza» assunta in nero:… - cecaumeno : RT @deidesk: So proprio inclusivi a Propaganda: da Bibi Netanyahu al lavoro nero | I controlli della Finanza e la «pazza» assunta in nero:… - heavilystrong : RT @PornoNoblogs: Complimenti anche a @MarroneEmma @leopari @SergioSylvestre #RodrigoDErasmo @Elodiedipa #MargheritaVicario #fedepoggipolli… - crocconiglio : RT @PornoNoblogs: Complimenti anche a @MarroneEmma @leopari @SergioSylvestre #RodrigoDErasmo @Elodiedipa #MargheritaVicario #fedepoggipolli… -