La nuova serie tv di Patrick Dempsey Ways & Means è stata affossata dall'overdose di politica negli USA (Di lunedì 17 maggio 2021) Fumata nera per la nuova serie tv di Patrick Dempsey, Ways & Means, che sembrava destinata ad arrivare in tv su CBS nella prossima stagione televisiva 2021/2022. Invece non sarà così e pare che il political drama con l'ex McDreamy di Grey's Anatomy sia da considerarsi archiviato. L'episodio pilota della nuova serie tv di Patrick Dempsey era stato girato all'inizio di quest'anno, prima che l'attore tornasse in Italia per riprendere il suo ruolo in Diavoli per la seconda stagione, come annunciato dallo stesso interprete con degli scatti dal set. Ma la valutazione del pilot di Ways & Means non è stata positiva, ...

