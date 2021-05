La nave della ong tedesca Sea Eye ha 330 migranti a bordo (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Quinto soccorso per la Sea-Eye 4. Durante la notte è stata individuata un'altra barca con 99 persone, la maggior parte delle quali afferma di provenire dalla Siria. Ora ci sono circa 330 rifugiati sulla nave della ong tedesca. "L'equipaggio lavora al limite", afferma. Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Quinto soccorso per la Sea-Eye 4. Durante la notte è stata individuata un'altra barca con 99 persone, la maggior parte delle quali afferma di provenire dalla Siria. Ora ci sono circa 330 rifugiati sullaong tedesca. "L'equipaggio lavora al limite", afferma.

ItalianNavy : #GolfodiGuinea: Nave Rizzo assicura protezione alle piattaforme off-shore nazionali. Per la fregata della… - Radio1Rai : Non è solo la nave più bella del mondo. #NaveVespucci ha ricevuto il titolo di ambasciatrice dell'@UNICEF_Italia pe… - fattoquotidiano : MIGRANTI No al processo a Salvini per lo sbarco tardivo dei 131 dalla nave della Guardia costiera. Sarà alla sbarra… - Carmela_oltre : RT @AngiKappa: #migranti la nave #SeaEye4 di @seaeyeorg ha operato 4 soccorsi al largo della #Libia e ora ha in mare 230 persone. Le barche… - sulsitodisimone : La nave della ong tedesca Sea Eye ha 330 migranti a bordo -