La moneta digitale di Facebook lascia la Svizzera (Di lunedì 17 maggio 2021) (Photo by Chesnot/Getty Images)Il progetto Diem si ritira dalla Svizzera. L’associazione che presiede allo sviluppo della stablecoin promossa da Facebook fa ritorno in patria, negli Stati Uniti e rinuncia a conseguire una licenza come sistema di pagamento basato sui requisiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), con base a Berna. Al tempo stesso, la sussidiaria americana ha stretto una collaborazione con Silvergate, banca sostenuta dallo stato della California e membro della Federal reserve. Il quartier generale del progetto sostenuto da Facebook per una valuta digitale si sposterà quindi da Ginevra a Washington: Diem Network si registrerà come attività di servizio monetario al dipartimento del Tesoro americano e riporterà le proprie attività nel perimetro normativo della ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) (Photo by Chesnot/Getty Images)Il progetto Diem si ritira dalla. L’associazione che presiede allo sviluppo della stablecoin promossa dafa ritorno in patria, negli Stati Uniti e rinuncia a conseguire una licenza come sistema di pagamento basato sui requisiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), con base a Berna. Al tempo stesso, la sussidiaria americana ha stretto una collaborazione con Silvergate, banca sostenuta dallo stato della California e membro della Federal reserve. Il quartier generale del progetto sostenuto daper una valutasi sposterà quindi da Ginevra a Washington: Diem Network si registrerà come attività di serviziorio al dipartimento del Tesoro americano e riporterà le proprie attività nel perimetro normativo della ...

