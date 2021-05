La moglie di Talotti | Alessandro ha affrontato la malattia con lo spirito del saltatore

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) “aveva deciso di sospendere tutte le cure sperimentali tre settimane fa, rendendosi conto che l’asticella era ormai troppo alta per le sue condizioni fisiche. La sua è stata una scelta, non una resa”. Chi parla è Silvia Stibilj,di, l’atleta quarantenne primatista italiano di salto in alto morto lo scorso 16 maggio in seguito ad un tumore. Al Corriere della Sera Stibilj, che è stata sei volte campionessa del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, racconta ladel marito e il loro rapporto. “Se n’è andato a casa nostra, non in ospedale, se n’è andato senza soffrire e soprattutto senza rabbia, dopo averlacon lo stessocon cui gareggiava alle Olimpiadi. Ti alleni per vincere, ...