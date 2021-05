La moda circolare può dare un grande futuro anche al passato (Di lunedì 17 maggio 2021) «Questa settimana tutto a 5 euro». Oggi la sostenibilità è a portata di app. Quando Natasha, 24 anni e i ricci neri, riceve una notifica così sul cellulare, se non ha troppi impegni un salto da Humana Vintage lo fa. È un negozietto di abiti usati a poco prezzo incastonato nel rione Monti, il quartiere bohémien della Capitale. In Italia ci sono altri sette punti vendita della catena, tutti con le gondole ricolme di giacche colorate e i foulard anni ‘90 in bella mostra. «Mi piace diano nuova vita ai capi invece di gettarli», racconta Natasha. Obiettivo raggiunto per Humana, che grazie alla filosofia del riutilizzo ha fatto dei suoi negozi un presidio della moda circolare. La circolarità è un concetto che il fashion riprende dall’economia, spiega il coordinatore dell’Osservatorio Green Economy Edoardo Croci: «Alla base c’è l’idea che i rifiuti rientrino ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 maggio 2021) «Questa settimana tutto a 5 euro». Oggi la sostenibilità è a portata di app. Quando Natasha, 24 anni e i ricci neri, riceve una notifica così sul cellulare, se non ha troppi impegni un salto da Humana Vintage lo fa. È un negozietto di abiti usati a poco prezzo incastonato nel rione Monti, il quartiere bohémien della Capitale. In Italia ci sono altri sette punti vendita della catena, tutti con le gondole ricolme di giacche colorate e i foulard anni ‘90 in bella mostra. «Mi piace diano nuova vita ai capi invece di gettarli», racconta Natasha. Obiettivo raggiunto per Humana, che grazie alla filosofia del riutilizzo ha fatto dei suoi negozi un presidio della. La circolarità è un concetto che il fashion riprende dall’economia, spiega il coordinatore dell’Osservatorio Green Economy Edoardo Croci: «Alla base c’è l’idea che i rifiuti rientrino ...

Advertising

fashionpresstop : Moda: La ripresa Post-Covid è all’insegna dell’economia circolare - fashionpresstop : La ripresa Post-Covid è all'insegna dell’economia circolare. Il distretto di Prato dà il buon esempio all'Europa, m… - esg360_it : A scuola di moda circolare con 'Now I can' @ggequilibrium @iwasasari @FIP_POLIMI - fulviofortezza : Il fantastico co-branding fra #AnimalCrossingNewHorizons e H&M per promuovere il nuovo corso green e 'circolare' de… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Quali sono i rimedi??? -