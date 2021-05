La lettera di Eric Clapton sul vaccino anti Covid | “Reazione disastrosa nonostante la propaganda”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sul web è comparsa una riflessione disul. L’ex Cream ha raccontato laalla dose di AstraZeneca, ma lo ha fatto con un messaggio inviato a un architetto italiano residente nel Regno Unito, da anni impegnato contro le misure restrittive. Una linea di pensiero comune, quella tra il chitarrista britannico e l’attivista italiano, se ricordiamo che l’artista ha duettato con Van Morrison nel brano Stand And Deliver, un vero e proprio manifesto-lockdown. Il carteggio con Robin Monotti Graziadei Non è dato sapere quale sia il rapporto trae l’architetto e produttore cinematografico. Rolling Stone US ha indagato sull’attendibilità delle dichiarazioni riportate e ha accertato che si tratta di unaautentica. ...

Clapton ha raccontato la sua "disastrosa" esperienza con il vaccino per il Covid - 19 in unadiffusa in rete. Il chitarrista ha anche detto che "la propaganda" ha sopravvalutato la ...A queste (e numerose altre domande) risponde padreSalobir, promotore generale per le ... Salobir ha buon gioco nel citare Albert Einstein e la suasul futuro dell'energia atomica, quando ...Il chitarrista ha raccontato in una lettera la sua esperienza con il vaccino contro il Covid. Ha avuto paura di non poter più suonare la chitarra ...Eric Clapton si sfoga in una lettera raccontando i problemi che avrebbe avuto dopo essersi vaccinato: ecco le parole dell'artista ...