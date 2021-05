La Juventus pesca in casa Napoli: per il dopo Pirlo spunta l’ipotesi Gattuso (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono giorni di riflessione in casa bianconera, in particolare sul futuro allenatore dato che con molto probabilità Pirlo verrà esonerato al termine della stagione. L’edizione odierna di TuttoSport lancia la clamorosa indiscrezione: tra i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Rino Gattuso. Non è un’idea dell’ultima ora: è da qualche tempo che l’identikit del calabrese stuzzica i dirigenti bianconeri, ma sembra che negli ultimi giorni la candidatura si sia rafforzata. Gattuso è al momento molto più che un’ipotesi. La Juventus potrebbe decidere di ripartire da uno degli allenatori delle due squadre a cui contenderà la Champions fino all’ultimo. I bianconeri dovranno superare la Fiorentina, che si è mossa in anticipo sull’attuale allenatore del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono giorni di riflessione inbianconera, in particolare sul futuro allenatore dato che con molto probabilitàverrà esonerato al termine della stagione. L’edizione odierna di TuttoSport lancia la clamorosa indiscrezione: tra i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Rino. Non è un’idea dell’ultima ora: è da qualche tempo che l’identikit del calabrese stuzzica i dirigenti bianconeri, ma sembra che negli ultimi giorni la candidatura si sia rafforzata.è al momento molto più che un’ipotesi. Lapotrebbe decidere di ripartire da uno degli allenatori delle due squadre a cui contenderà la Champions fino all’ultimo. I bianconeri dovranno superare la Fiorentina, che si è mossa in anticipo sull’attuale allenatore del ...

