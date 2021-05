La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente (Di lunedì 17 maggio 2021) Il voto più importante in Cile dalla fine della dittatura è stato vinto da chi vuole riformare la Costituzione dei tempi di Pinochet Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Il voto più importante in Cilefine della dittatura è stato vinto da chi vuole riformare la Costituzione dei tempi di Pinochet

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente - BlondMan68 : RT @ilpost: La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente - ilpost : La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente - filippo1176 : @splugged Tutti avvocati sono i tuoi... Non lo so dove cazzo studiate, ma ti prometto se non uscite dalla Superlega… - Gulaghista : @Nonzi83 @Luscino @Amos8125 Purtroppo (per loro), più la gente si spingerà a credere a tali boiate, e più la batost… -

Ultime Notizie dalla rete : grossa batosta GRANDINATA, LA CONTA DEI DANNI PESA SUI VIGNETI DEL LISONPRAMAGGIORE ... le barbabietole da zucchero la grossa batosta l'avevano subita con il maltempo della scorsa settimana, e quello di ieri è stata un ulteriore colpo che ha aggravato la situazione già critica. I danni ...

Ciudadanos sta diventando irrilevante Storia della velocissima crisi del partito centrista spagnolo che tre anni fa era in testa ai sondaggi, e che tra pochi giorni potrebbe prendere una nuova grossa batosta ...

La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente Il Post Dopo la grandinata danni ai vitigni doc fino all’80 per cento Colpita una fascia di vigneti lunga una decine di chilometri nel cuore dell’area doc-Lison Conseguenze del maltempo anche sulle barbabietole ...

Grandine, a Lison-Pramaggiore danneggiati fino all’80% dei vigneti Questa mattina i tecnici di Coldiretti hanno visitato le zone colpite dal fortunale di ieri pomeriggio. La forte grandinata ha colpito in particolare i comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Port ...

... le barbabietole da zucchero lal'avevano subita con il maltempo della scorsa settimana, e quello di ieri è stata un ulteriore colpo che ha aggravato la situazione già critica. I danni ...Storia della velocissima crisi del partito centrista spagnolo che tre anni fa era in testa ai sondaggi, e che tra pochi giorni potrebbe prendere una nuova...Colpita una fascia di vigneti lunga una decine di chilometri nel cuore dell’area doc-Lison Conseguenze del maltempo anche sulle barbabietole ...Questa mattina i tecnici di Coldiretti hanno visitato le zone colpite dal fortunale di ieri pomeriggio. La forte grandinata ha colpito in particolare i comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Port ...