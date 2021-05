“La filiera della conoscenza a supporto dell’innovazione tecnologica”. Domani la seconda tappa del roadshow del progetto Paun (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue il roadshow digitale del progetto Paun (Parco Archeologico Urbano della città di Napoli), sviluppato da Databenc con l’obiettivo di realizzare il prototipo di un Parco Archeologico Urbano della Città di Napoli attorno al sito archeologico di Piazza Municipio e applicare al patrimonio archeologico la “smart innovation”. La seconda tappa, intitolata “La filiera della conoscenza a supporto dell’innovazione tecnologica”, in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto (www.facebook.com/Paun.databenc), è in programma Domani alle 10,30 e vedrà la partecipazione del docente di geologia stratigrafica e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue ildigitale del(Parco Archeologico Urbanocittà di Napoli), sviluppato da Databenc con l’obiettivo di realizzare il prototipo di un Parco Archeologico UrbanoCittà di Napoli attorno al sito archeologico di Piazza Municipio e applicare al patrimonio archeologico la “smart innovation”. La, intitolata “La”, in diretta streaming sulla pagina Facebook del(www.facebook.com/.databenc), è in programmaalle 10,30 e vedrà la partecipazione del docente di geologia stratigrafica e ...

Advertising

smastrovincenzo : RT @IAL_Nazionale: Evento #FIM @smastrovincenzo Serve visione strategica ove #ITS sono considerati un segmento della filiera formativa.Serv… - ildenaro_it : Prosegue il #roadshow digitale del progetto #Paun (Parco Archeologico Urbano della città di #Napoli), sviluppato da… - IAL_Nazionale : Evento #FIM @smastrovincenzo Serve visione strategica ove #ITS sono considerati un segmento della filiera formativa… - CREA_Ricerca : RT @assosementi: Vi aspettiamo domani alle 10.30 ai #DurumDays per parlare dei nuovi trend della filiera del #grano duro italiano. Hai già… - lifegate : Da non perdere, dal 18 al 20 maggio, Next Generation Mobility: un’occasione di aggiornamento, confronto e incontro… -