La Figc ha acconsentito al pagamento degli stipendi di marzo a giugno

Leggi su agi

(Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Il problema del possibile crack finanziario delle società di calcio approda in Consiglio federale della Figc che ha approvato una norma che prevede il rinvio dei pagamentidi un mese per i club di Serie A. I club potranno quindi retribuire gli emolumenti di, e non a maggio. Tenendo conto della difficoltà in cui versa il calcio di base a causa della pandemia e raccogliendo un'istanza avanzata dalle società dilettantistiche e dalla LND, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha proposto di integrare il regolamento per la distribuzione delle risorse della mutualità generale (nel rispetto dei dettami della Legge Melandri). Nel consiglio federale è stato anche istituito un tavolo tecnico con le prime tre leghe (A, B e C), l'Assocalciatori e l'Assoallenatori per agevolare un confronto ...