“La famiglia si allarga!” Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum | l’annuncio del nuovo arrivo con foto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non è stato un anno troppo fortunato perDe. Il suo ritorno in nazionale come collaboratore di Roberto Mancini è stato infatti accompagnato, lo scorso 10 aprile, dal Covid. L’ex centrocampista della Roma era stato colpito da una forma più forte di coronavirus e non era stato possibile continuare le cure da casa. Si era reso necessario il suo trasferimento allo Spallanzani su suggerimento dei dottori. “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato e ho chiesto di fare un controllo. Sono allo Spallanzani, ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è. Era meglio se non ce l’avessi”, aveva raccontato ...