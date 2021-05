La fake news della calamita che si attacca al braccio sul punto dell’iniezione del vaccino contro il coronavirus (Di lunedì 17 maggio 2021) La calamita che si attacca al braccio sul punto dell’iniezione del vaccino contro il coronavirus è la nuova fake news dei complottisti no-vax. Tutto parte da un video pubblicato nelle scorse settimane negli Stati Uniti. Sulla storia è nata una sfida chiamata “Vaccine Magnet Challenge”. Ed è arrivato piano piano anche in Italia. Dove ne gira una anche una versione nostrana: “Le persone vaccinate, nei primi giorni diventano vere e proprie calamite. Se prendete una piccola calamita e la poggiate nel punto dove è stata fatta l’iniezione, resta attaccata. Se la mettete in qualsiasi altra parte del braccio, cade. E secondo voi cosa attira una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Lache sialsuldelilè la nuovadei complottisti no-vax. Tutto parte da un video pubblicato nelle scorse settimane negli Stati Uniti. Sulla storia è nata una sfida chiamata “Vaccine Magnet Challenge”. Ed è arrivato piano piano anche in Italia. Dove ne gira una anche una versione nostrana: “Le persone vaccinate, nei primi giorni diventano vere e proprie calamite. Se prendete una piccolae la poggiate neldove è stata fatta l’iniezione, restata. Se la mettete in qualsiasi altra parte del, cade. E secondo voi cosa attira una ...

sandrogozi : Anni 20 e fake news su #Europa Molto giuste tutte queste reazioni indignate per un servizio indecente. Però non sc… - AParentiEU : Ho scritto questa lettera insieme a @CorazzaEP rivolta al Direttore Di Meo, in merito al servizio andato in onda ie… - galeazzobignami : Dicono che bisogna combattere le fake news, ma il più grande diffusore di fake news è proprio il Ministro Speranza. - generacomplotti : RT @LaNotiziaTweet: La fake news della calamita che si attacca al braccio sul punto dell'iniezione del vaccino contro il coronavirus https… - intoscana : Un videogame ideato dall’agenzia formativa Aforisma di Pisa insegnerà agli anziani a riconoscere le fake news. Il p… -

Ultime Notizie dalla rete : fake news Si chiude a Roccella Ionica il web tour Moige contro il cyberbullismo Aumentano le fake news presso i nostri figli: quasi 4 ragazzi italiani su 5 si informano sugli avvenimenti che accadono nel mondo attraverso il web, soprattutto sui Social Network. E lo fanno pur ...

Twitter: l'abbonamento potrebbe costare 3 dollari al mese e chiamarsi "Blue" 2 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie Relazionate Twitter Premium Rumor Social Articolo Facebook copia Twitter con l'ultimo strumento per combattere le fake news 30 11 ...

Guerra israelo-palestinese, le fake news social infiammano le parti Agenda Digitale Se l’egoismo prevale sulla solidarietà Con il bel tempo e nonostante la pandemia, sono ripresi gli sbarchi dei disperati dalle coste della Libia e cella Tunisia e, purtroppo, anche i morti in mare. Da gennaio sono sbarcati già più d 13.000 ...

La nutrizionista fa un po’ di chiarezza su questa patologia infiammatoria sfatando fake news e i falsi miti. Patologia infiammatoria cronica di tipo autoimmunitario che colpisce circa l’1% della popolazione, di cui il 70% è rappresentato da pazienti donne, la celiachia tre anni fa è stata trasferita dal Mini ...

Aumentano lepresso i nostri figli: quasi 4 ragazzi italiani su 5 si informano sugli avvenimenti che accadono nel mondo attraverso il web, soprattutto sui Social Network. E lo fanno pur ...2 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie Relazionate Twitter Premium Rumor Social Articolo Facebook copia Twitter con l'ultimo strumento per combattere le30 11 ...Con il bel tempo e nonostante la pandemia, sono ripresi gli sbarchi dei disperati dalle coste della Libia e cella Tunisia e, purtroppo, anche i morti in mare. Da gennaio sono sbarcati già più d 13.000 ...Patologia infiammatoria cronica di tipo autoimmunitario che colpisce circa l’1% della popolazione, di cui il 70% è rappresentato da pazienti donne, la celiachia tre anni fa è stata trasferita dal Mini ...