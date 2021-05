‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Bernal ha paura di Evenepoel Nibali avrà energie nella terza settimana”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 maggio 2021) VITTORIA MERITATA PER PETER SAGAN Oggi ha fatto tutto in maniera perfetta. Ha eliminato i velocisti importanti, voleva questa tappa in tutte le maniere. Ha fatto una volata perfetta, anche l’entrata in curva è stata spettacolare. Si vedeva che soffriva sul Valico di Somma, ma era concentratissimo. Se l’è guadagnata sul campo, grazie ad una grande tattica di squadra. Sagan ha preso anche la maglia ciclamino, lui sa gestirla perché farà dei traguardi volanti anche in tappe più impegnative. ELIA VIVIANI TIENE IN SALITA, MA NON DISPUTA LA VOLATA A Viviani sono mancate un po’ le gambe. Non c’erano lucidità e freschezza. Era posizionato anche bene, si è un po’ incastrato con Oldani.EDSPRINTANO ANCHE PER I TRAGUARDI VOLANTI L’obiettivo diè di prendere secondi ogni volta che può. Sanno che quando arriveranno a Milano ...