La dovevo fermare Denise Pipitone | lo strazio della guardia giurata | si è fatto sfuggire la bambina scomparsa?

(Di lunedì 17 maggio 2021) I fotogrammi di quellacon una donna rom, all'uscita di una banca milanese, hannoil girorete. Potrebbe essere proprio, ma resta un tremendo interrogativo. Che a distanza di quasi 17 anni sconvolge ancora tutti. Adesso a Storie Italiane su Rai 1 parla Felice Grieco, lache cerco di intrattenere quella donna rom avendo notato una somiglianza tra la. Ma non riuscì. La donna scappò via con la. Secondo Felice Grieco, il rapimento dinon può essere stato commesso solo da Anna Corona e Jessica. “È ovvio – dice a Storie Italiane di Eleonora Daniele - che non hannotutte ...

Felice Grieco, la guardia giurata che vide la bambina che somigliava a Denise Pipitone Dice Grieco: 'La, mi sarei tolto ogni dubbio. Chiesi di inventare una scusa per poterlo fare, mi ...Grieco ha un grande senso di colpa 'La, mi sarei tolto ogni dubbio. Chiesi di inventare una scusa per poterlo fare, mi dissero di no. Ero nervoso, non sapevo come agire. Se l'avessi ...Denise Pipitone, la guardia giurata Felice Grieco, che vide la bambina rom a Milano:, oggi parla a Storie Italiane: 'La dovevo fermare'.