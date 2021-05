La domenica bestiale della Honda al GP di Francia (Di lunedì 17 maggio 2021) Si parte dal sole, poi piove a dirotto e alla fine non piove più. Dal punto di vista meteorologico, la gara del GP di Francia MotoGP è assolutamente pazza, e difficile da gestire per la squadra Honda. Marc Marquez rispolvera il suo “antico” talento nelle condizioni più difficili possibili, gestendo alla perfezione il primo flag to flag per la classe regina dal 2017. Ma un errore gli impedisce di lottare per una vittoria che gli manca dal 2019. domenica avventurosa anche per Pol Espargaro, che sopravvive ad un’imbarcata ed ai contatti per conquistare una bella top ten. Back to Back di Miller: è vittoria anche a Le Mans Come va il GP di Francia della Honda? Al via, il forte vento porta nuvoloni grigi carichi di pioggia. La partenza è comunque sull’asciutto, ma i piloti hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Si parte dal sole, poi piove a dirotto e alla fine non piove più. Dal punto di vista meteorologico, la gara del GP diMotoGP è assolutamente pazza, e difficile da gestire per la squadra. Marc Marquez rispolvera il suo “antico” talento nelle condizioni più difficili possibili, gestendo alla perfezione il primo flag to flag per la classe regina dal 2017. Ma un errore gli impedisce di lottare per una vittoria che gli manca dal 2019.avventurosa anche per Pol Espargaro, che sopravvive ad un’imbarcata ed ai contatti per conquistare una bella top ten. Back to Back di Miller: è vittoria anche a Le Mans Come va il GP di? Al via, il forte vento porta nuvoloni grigi carichi di pioggia. La partenza è comunque sull’asciutto, ma i piloti hanno ...

