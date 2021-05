La crisi dell’India col coronavirus sta rallentando il programma COVAX in tutto il mondo (Di lunedì 17 maggio 2021) La grave crisi sanitaria dell’India dovuta alla pandemia, in continuo peggioramento, sta influendo negativamente anche sul programma COVAX, lo strumento di solidarietà internazionale per garantire l’accesso ai vaccini contro il coronavirus nei paesi più poveri. Gran parte delle dosi di Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) La gravesanitariadovuta alla pandemia, in continuo peggioramento, sta influendo negativamente anche sul, lo strumento di solidarietà internazionale per garantire l’accesso ai vaccini contro ilnei paesi più poveri. Gran parte delle dosi di

