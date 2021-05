La Compagnia del Cigno 3: la verità sulla terza stagione (Di lunedì 17 maggio 2021) La Compagnia del Cigno 3 ci sarà? Terminata la seconda stagione si parla già dei nuovi episodi della serie tv con Alessio Boni. Per ora non ci sono certezze, ma il finale ha aperto la strada a un terzo capitolo che potrebbe raccontare le vite dei ragazzi del Conservatorio fra qualche anno. Sono tanti i telespettatori che si sono affezionati alle vicende dei ragazzi, fra musica, concerti e piccoli drammi. Nella seconda stagione i riflettori sono stati puntati non solo sui giovani talenti, ma anche sul triangolo amoroso fra il maestro Luca Marioni (Alessio Boni), Teoman Kayà (Mehmet Gunsur) e Irene Valeri (Anna Valle). A rispondere alle domande sulla terza stagione della Compagnia del Cigno ci ha pensato Emanuele Misuraca che interpreta ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 maggio 2021) Ladel3 ci sarà? Terminata la secondasi parla già dei nuovi episodi della serie tv con Alessio Boni. Per ora non ci sono certezze, ma il finale ha aperto la strada a un terzo capitolo che potrebbe raccontare le vite dei ragazzi del Conservatorio fra qualche anno. Sono tanti i telespettatori che si sono affezionati alle vicende dei ragazzi, fra musica, concerti e piccoli drammi. Nella secondai riflettori sono stati puntati non solo sui giovani talenti, ma anche sul triangolo amoroso fra il maestro Luca Marioni (Alessio Boni), Teoman Kayà (Mehmet Gunsur) e Irene Valeri (Anna Valle). A rispondere alle domandedelladelci ha pensato Emanuele Misuraca che interpreta ...

