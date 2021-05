La Borsa di Tokyo sta valutando di allungare gli orari di negoziazione (Di lunedì 17 maggio 2021) (TeleBorsa) – Il Tokyo Stock Exchange starebbe valutando di allungare i suoi orari di negoziazione con l’obiettivo di attrarre nuovi investitori al dettaglio e trader stranieri, secondo quanto riferisce il quotidiano economico giapponese Nikkei. Attualmente la Borsa di Tokyo è aperta tra le 9.00 e le 15.00 ora locale, con una pausa pranzo tra le 11.30 e le 12.30. Ciò la rende uno dei mercati con la seduta più corta del continente asiatico. Il Tokyo Stock Exchange aveva già accorciato la pausa pranzo di 30 minuti nel 2011 e tra le opzioni per allungare le negoziazioni, riferisce il Nikkei, ci sarebbe ora quella di cancellarla del tutto. Il quotidiano giapponese riferisce che la Borsa starebbe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Tele) – IlStock Exchange starebbedii suoidicon l’obiettivo di attrarre nuovi investitori al dettaglio e trader stranieri, secondo quanto riferisce il quotidiano economico giapponese Nikkei. Attualmente ladiè aperta tra le 9.00 e le 15.00 ora locale, con una pausa pranzo tra le 11.30 e le 12.30. Ciò la rende uno dei mercati con la seduta più corta del continente asiatico. IlStock Exchange aveva già accorciato la pausa pranzo di 30 minuti nel 2011 e tra le opzioni perle negoziazioni, riferisce il Nikkei, ci sarebbe ora quella di cancellarla del tutto. Il quotidiano giapponese riferisce che lastarebbe ...

Advertising

infoiteconomia : Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,92%, timori per aumento dei contagi - Il Sole 24 ORE - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,67%) - Ultima Ora - ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,67%) - Ultima Ora - ANSA - ansa_economia : Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagi,sale la Cina. Tokyo arretra dello 0,92%. Lo yen è stabile sul dolla… - infoiteconomia : Borsa | Tokyo | apertura in rialzo +0 | 67% -