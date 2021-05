La baronessa Rothschild | il suo omicidio resta ancora avvolto nel mistero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Per la rubrica “Cronache del” oggi ripercorriamo il caso dell’irrisolto della. Nata a Londra nel 1940, Jeannette aveva umili origini e dopo la prematura morte del padre il destino della giovane sembrava condannato ad un’esistenza difficile. Per rimediare alla difficile situazione intervenne uno zio benestante che le permettè di frequentare le scuole migliori e garantirsi una buona istruzione. Finita la scuola la bella ed intelligente Jeanette lavorò dapprima come modella e successivamente trovò un impiego in una tv britannica. Da li a pochi anni però la sua vita cambiò radicalmente dopo l’incontro con Evelyn de, appartenente all ricchissima famiglia di banchieri. I due convolarono a nozze nel 1966. Il matrimonio però naufragò ...