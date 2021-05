La barba al palo – Così la Var distrugge il campionato (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la rubrica “La barba al palo”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta l’ultima giornata di campionato e l’utilizzo della Var. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la rubrica “Laal”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta l’ultima giornata die l’utilizzo della Var. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro La barba al palo - Così la Var distrugge il campionato - - CorriereCitta : La barba al palo – Così la Var distrugge il campionato - LaNotifica : La barba al palo – Così la Var distrugge il campionato - sscampobasso : 42’ 1T Brivido per il Lupo Tortelli da solo in area ci prova di testa, palla che fa la barba al palo #CAMTOL 0-0 - giovanni_barba : @gbponz uno scenario per noi agricoltori difficile da interpretare . Le materie prime agricole (soia , girasole, ma… -