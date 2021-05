Kroos positivo al Coronavirus | il comunicato del Real Madrid

(Di lunedì 17 maggio 2021) Toniè risultatoal: ilufficiale delin merito alle condizioni del centrocampista Toniè risultatoal. Ilufficiale delin merito alle condizioni del centrocampista. «Ilcomunica che il calciatore Toniè risultatoal test COVID-19 effettuato oggi. Toniè in isolamento dallo scorso venerdì, 14 maggio, essendo stato in contatto diretto con una persona che era risultata positiva al COVID-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Real non può fare passi falsi se vuole rimandare il titolo all'ultima giornata. Zidane sceglie ancora Gutiérrez. Su Zidane già facevo faticare a pensare passasse da Modric Casemiro Kroos a Bentancur Rabiot ma senza Champions.

Tramite un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha annunciato la positività di Toni Kroos al Covid-19. Il Real Madrid ha messo Toni Kroos in isolamento dopo che è entrato a contatto con un positivo al Covid-19.