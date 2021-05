Koulibaly vicino alla squadra: il difensore era presente al Franchi ieri (Di lunedì 17 maggio 2021) Bel gesto di Kalidou Koulibaly. Nonostante l’infortunio che non gli ha permesso di concludere la stagione sul campo, il difensore senegalese è rimasto vicino ai suoi compagni per tutto il tempo. Infatti, Koulibaly ieri era presente allo stadio a seguire la partita. A rivelarlo è stato un video pubblicato questa mattina da Decibel Bellini. Quando da infortunato non sei convocato e potresti stare a casa ma decidi di farti una trasferta per essere vicino alla squadra: questo è Kalidou Koulibaly #Koulibaly #TeamKouli #ForzaNapoliSempre #DecibelBellini @kKoulibaly26 pic.twitter.com/62R45NEZ1d— Decibel Bellini (@DecibelBellini) May 17, 2021 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Bel gesto di Kalidou. Nonostante l’infortunio che non gli ha permesso di concludere la stagione sul campo, ilsenegalese è rimastoai suoi compagni per tutto il tempo. Infatti,eraallo stadio a seguire la partita. A rivelarlo è stato un video pubblicato questa mattina da Decibel Bellini. Quando da infortunato non sei convocato e potresti stare a casa ma decidi di farti una trasferta per essere: questo è Kalidou#TeamKouli #ForzaNapoliSempre #DecibelBellini @k26 pic.twitter.com/62R45NEZ1d— Decibel Bellini (@DecibelBellini) May 17, 2021

