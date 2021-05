Klose | vice di Flick | “L’anno prossimo non sarò al Bayern Per il futuro ho le idee chiare”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Raggiunto da Kicker, ilallenatore delMonaco, Miroslav, ha parlato del suo: “Quello che accadrà dalla prossima stagione dipenderà ancora da me. Ho un piano molto chiaro e penso che Oliver Kahn (ceo del) lo sappia molto bene. Nonqui la prossima stagione. Al momento sono in quarantena obbligatoria in albergo con tutta la squadra. Siamo pronti a finire la stagione al meglio. Al momento non posso ancora parlare del mio, ma ci sono diverse opzioni interessanti. Sono sicuro: presto prenderò una decisione su cosa farò nella prossima stagione. Deciso io e nessun altro”.è attualmente ildi Hans, che lascerà ila fine ...

... che ha annunciato ieri di rescindere il contratto che scadrà a giugno del 2023, a cui ha fatto seguito il comunicato del club abbastanza duro, ecco arrivare le parole di Mirodel 56enne ...All'inizio avrebbe voluto dare la fascia a, ma era a fine carriera e disse di no. La scelta era tra me e Candreva, Pioli scelse me. Poi Antonio si rifiutò di fare il, ma tra noi nessuna ...Miroslav Klose parla del suo futuro e rivela di avere le idee chiare su quello che farà. Le parole del centravanti Intervenuto ai microfoni di Kicker, l’ex centravanti della Lazio Miroslav Klose, che ...In un’intervista rilasciata a Kicker, l’ex centravanti della Lazio Miroslav Klose, oggi vice di Flick al Bayern, ha parlato in maniera piuttosto chiara del suo futuro: “Deciderò io cosa farò l’anno pr ...