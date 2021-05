Kaspersky ha scoperto un nuovo Trojan bancario brasiliano che si sta diffondendo in tutto il mondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 maggio 2021 I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto Bizarro, un nuovo malware bancario che arriva dal Brasile e che ha colpito 70 banche di diversi paesi europei e sudamericani. Lo scorso, anno i ricercatori di Kaspersky hanno scoperto diversi Trojan bancari provenienti dal Sud America (tra cui Guildma, Javali, Melcoz e Grandoreiro), che si sono espansi in tutto il mondo. Noti come “Tétrade”, queste famiglie di virus hanno sfruttato una varietà di nuove tecniche sofisticate e innovative. Questo trend continua a crescere anche nel 2021 e Bizarro, il nuovo threat actor locale si è diffuso a livello globale. Bizarro è una nuova famiglia di Trojan bancari originaria del Brasile, che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 maggio 2021 I ricercatori dihannoBizarro, unmalwareche arriva dal Brasile e che ha colpito 70 banche di diversi paesi europei e sudamericani. Lo scorso, anno i ricercatori dihannodiversibancari provenienti dal Sud America (tra cui Guildma, Javali, Melcoz e Grandoreiro), che si sono espansi inil. Noti come “Tétrade”, queste famiglie di virus hanno sfruttato una varietà di nuove tecniche sofisticate e innovative. Questo trend continua a crescere anche nel 2021 e Bizarro, ilthreat actor locale si è diffuso a livello globale. Bizarro è una nuova famiglia dibancari originaria del Brasile, che si ...

Advertising

duncertain : Kaspersky ha scoperto un nuovo Trojan bancario brasiliano che si sta diffondendo in tutto il mondo @kasperskylabit… - techworldaleant : Kaspersky ha scoperto un nuovo Trojan bancario brasiliano che si sta diffondendo in tutto il mondo @KasperskyLabIT - lifestyleblogit : Kaspersky ha scoperto un nuovo Trojan bancario brasiliano che si sta diffondendo in tutto il mondo - -