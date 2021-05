Juventus Women, possibile addio a fine stagione con Rita Guarino (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la sostituzione del tecnico, vincitrice di 4 Scudetti consecutivi, si guarda all’estero Potrebbe terminare, al termine di questa stagione, l’avventura sulla panchina della Juventus Women di Rita Guarino. L’ex attaccante cinquantenne, con il club bianconero, ha vinto quattro Scudetti consecutivi, dominando nella Serie A femminile. Un addio che risulterebbe alquanto sorprendente, in quanto la Guarino ha da poche settimane prolungato il suo contratto con la Juventus Women fino al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2022, dove era rrivata nell’estate del 2017. La società bianconera, però, anche al femminile vorrebbe puntare in alto in Champions League, così sarebbe già in contatto con un allenatore di ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la sostituzione del tecnico, vincitrice di 4 Scudetti consecutivi, si guarda all’estero Potrebbe terminare, al termine di questa, l’avventura sulla panchina delladi. L’ex attaccante cinquantenne, con il club bianconero, ha vinto quattro Scudetti consecutivi, dominando nella Serie A femminile. Unche risulterebbe alquanto sorprendente, in quanto laha da poche settimane prolungato il suo contratto con lafino al termine della prossima, il 30 giugno 2022, dove era rrivata nell’estate del 2017. La società bianconera, però, anche al femminile vorrebbe puntare in alto in Champions League, così sarebbe già in contatto con un allenatore di ...

