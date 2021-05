Juventus | Sacchi critico | “Comportamento dei bianconeri poco corretto Champions? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di martedì 18 maggio 2021) La stagione dellaè stata travagliata.Inter, Bonolis e la stoccata alla: “La storia non è cambiata. Mourinho alla Roma? Vila mia”Dopo nove anni ricchi di successi in campo nazionale, qualcosa si è rotto, e la Vecchia Signora si è dovuta inchinare allo strapotere dell'Inter. Un campionato altalenante sta mettendo a repentaglio la qualificazione alla prossimaLeague, con i piemontesi che se la giocheranno all'ultima giornata, sperando in una sconfitta del Milan. Sulla stagione complicata ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport, Arrigo, ex allenatore del Milan.L'opinionista televisivo vede lasfavorita per la qualificazione alla prossimaLeague, con la trasferta di Bologna che si preannuncia ...