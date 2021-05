Juventus, colpo Agnelli per la panchina: firma vicina (Di lunedì 17 maggio 2021) Nè Allegri nè Zidane: il dopo Pirlo sarà Rino Gattuso Nonostante la Juventus di Andrea Pirlo mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e, a 90 miunuti dalla fine del campionato, è ad un solo punto dalla zona Champions, il Presidente Andrea Agnelli starebbe già pensando alla prossima stagione. Proprio partendo dall’avvicendamento sulla panchina bianconera, dove l’ex centrocampista ha mostrato molti, forse troppi, segnali di inesperienza. Nei giorni scorsi per la sua stituzione si era parlato di uno scontro tra big. Paratici, infatti, stava pensando al possibile ritorno di Massimiliano Allegri o, nel caso quest’ultimo fosse finito sulla panchina del Real Madrid, proprio all’attuale tecnico delle merengues ed ex centrocampista bianconero Zinedine Zidane. Con un vero e proprio blitz delle ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Nè Allegri nè Zidane: il dopo Pirlo sarà Rino Gattuso Nonostante ladi Andrea Pirlo mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e, a 90 miunuti dalla fine del campionato, è ad un solo punto dalla zona Champions, il Presidente Andreastarebbe già pensando alla prossima stagione. Proprio partendo dall’avvicendamento sullabianconera, dove l’ex centrocampista ha mostrato molti, forse troppi, segnali di inesperienza. Nei giorni scorsi per la sua stituzione si era parlato di uno scontro tra big. Paratici, infatti, stava pensando al possibile ritorno di Massimiliano Allegri o, nel caso quest’ultimo fosse finito sulladel Real Madrid, proprio all’attuale tecnico delle merengues ed ex centrocampista bianconero Zinedine Zidane. Con un vero e proprio blitz delle ...

