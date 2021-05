Juventus, Chiesa: “A 13 anni ho pensato di smettere, alzo l’asticella ogni giorno” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Ho avuto una carriera un po’ in salita nelle giovanili. A 13 anni passai un brutto momento, perchè vedevo i miei compagni di squadra crescere fisicamente e tecnicamente, migliorare e giocare ogni domenica, mentre io facevo fatica a tenere il ritmo e dovetti retrocedere di un anno per poter giocare qualche minuto. E’ stato così duro che ho pensato di smettere”. Federico Chiesa è stato intervistato da Mauro Berruto in occasione del webinar “Allenare, Allenarsi, Guardare altrove”, organizzato da Randstad, e ha raccontato la storia della sua vita. “Ma, con un po’ di determinazione e l’aiuto dei miei genitori e di un mister che mi ha fatto crescere come persona ho iniziato a considerare l’allenamento quotidiano come la mia partita, la mia sfida personale, e sono riuscito a superarlo”. “Il talento per me è ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Ho avuto una carriera un po’ in salita nelle giovanili. A 13passai un brutto momento, perchè vedevo i miei compagni di squadra crescere fisicamente e tecnicamente, migliorare e giocaredomenica, mentre io facevo fatica a tenere il ritmo e dovetti retrocedere di un anno per poter giocare qualche minuto. E’ stato così duro che hodi”. Federicoè stato intervistato da Mauro Berruto in occasione del webinar “Allenare, Allenarsi, Guardare altrove”, organizzato da Randstad, e ha raccontato la storia della sua vita. “Ma, con un po’ di determinazione e l’aiuto dei miei genitori e di un mister che mi ha fatto crescere come persona ho iniziato a considerare l’allenamento quotidiano come la mia partita, la mia sfida personale, e sono riuscito a superarlo”. “Il talento per me è ...

