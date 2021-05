Juve Stabia-Palermo, Padalino: “Ecco cosa servirà per passare il turno. Le loro assenze? Noi al Barbera…” (Di lunedì 17 maggio 2021) "Abbiamo avuto il tempo necessario per lavorare sul nostro modo di fare calcio e per migliorare alcune cose, tenendo in conto la forza della squadra avversaria".Parola di Pasquale Padalino. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juve Stabia, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Menti" e valida per il secondo turno dei playoff di Serie C: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato contro la Casertana in occasione del primo turno, alle assenze in casa rosanero. Ma non solo..."Il tempo c'è stato. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella partita, preparata nel migliore dei modi da entrambe le squadre. Le loro ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) "Abbiamo avuto il tempo necessario per lavorare sul nostro modo di fare calcio e per migliorare alcune cose, tenendo in conto la forza della squadra avversaria".Parola di Pasquale. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Menti" e valida per il secondodei playoff di Serie C: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato contro la Casertana in occasione del primo, allein casa rosanero. Ma non solo..."Il tempo c'è stato. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella partita, preparata nel migliore dei modi da entrambe le squadre. Le...

