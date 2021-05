Jomi Salerno, completare l’opera: domani gara tre per l’assegnazione dello Scudetto (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l’opera. domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’è gara tre di finale Scudetto. Sarà la “bella” ad assegnare lo Scudetto della Serie A Beretta femminile 2020/21. Nella giornata di domenica, infatti, capitan Napoletano e compagne hanno superato la Mechanic System Oderzo con il punteggio di 29 – 24, riequilibrando i confronti dopo il 27-23 con cui le opitergine si erano imposte mercoledì scorso al Pala Masotti. Sarà quindi la gara tre in programma domani (18 maggio) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo a decidere chi potrà cucire sul petto il 51esimo tricolore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si torna subito in campo. Lavuol(martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’ètre di finale. Sarà la “bella” ad assegnare lodella Serie A Beretta femminile 2020/21. Nella giornata di domenica, infatti, capitan Napoletano e compagne hanno superato la Mechanic System Oderzo con il punteggio di 29 – 24, riequilibrando i confronti dopo il 27-23 con cui le opitergine si erano imposte mercoledì scorso al Pala Masotti. Sarà quindi latre in programma(18 maggio) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo a decidere chi potrà cucire sul petto il 51esimo tricolore ...

