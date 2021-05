Joao Pedro giura amore eterno alla maglia rossoblù (Di lunedì 17 maggio 2021) Joao Pedro arrivò a Cagliari insieme a Zeman, proprio su precisa indicazione del boemo. Da lì è passata tanta acqua sotto i ponti. Il brasiliano ha cambiato diverse volte ruolo, tecnici, ma mai la maglia. Pian piano è diventato sempre più importante e centrale nel progetto rossoblu. Adesso, da questa stagione, è riuscito anche a L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: CDA Cagliari: novità e direttive per il mercato Nicola Murru firma con il Torino Pavoletti verso il Torino?. Lo scenario Joao Pedro commenta la vittoria del Cagliari Calciomercato ancora aperto e colpo di scena Sampdoria Keita fuori per tre gare, l’infortunio muscolare è serio Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 maggio 2021)arrivò a Cagliari insieme a Zeman, proprio su precisa indicazione del boemo. Da lì è passata tanta acqua sotto i ponti. Il brasiliano ha cambiato diverse volte ruolo, tecnici, ma mai la. Pian piano è diventato sempre più importante e centrale nel progetto rossoblu. Adesso, da questa stagione, è riuscito anche a L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: CDA Cagliari: novità e direttive per il mercato Nicola Murru firma con il Torino Pavoletti verso il Torino?. Lo scenariocommenta la vittoria del Cagliari Calciomercato ancora aperto e colpo di scena Sampdoria Keita fuori per tre gare, l’infortunio muscolare è serio

